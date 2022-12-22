Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Джозефом Байденом, сообщает 24 канал. Он прилетел в Соединенные Штаты 21 декабря.

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Зеленский поблагодарил за системы Patriot

Президент отметил, что встретился с Байденом, ведь уважает его как человека, президента и мужчину за человечность.

И для меня это субъект, человек исторический. Я могу посылать месседжи президенту Байдену. К примеру, если сейчас не очень серьезно, вы сказали, что будет после Patriot, после Patriot мы снова дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще хотели бы получить Patriot. Это наша жизнь. Мы – в войне. Извиняюсь,

– пошутил Зеленский.

В своей речи глава государства рассказал, что Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи Украине в объеме 1,8 миллиарда долларов.

"Самым сильным элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Это важный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента террора – возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике ", – добавил президент.

В то же время Байден отметил, что не обсуждал с президентом Украины вопрос возможной эскалации из-за поставки Украине ЗРК Patriot.

"Это оружие для защиты, а не наступательное", – подчеркнул американский президент.



Зачем Украине Patriot / Инфографика 24 канала

Байден рассказал о новой помощи

Президент США рассказал, что сегодня Вашингтон объявил об очередном пакете помощи для Украины, в которую войдет необходимое для защитников оборудование:

боеприпасы, в частности для артиллерии, танков и ракетных систем,

ЗРК Patriot.

Также будем предоставлять необходимую подготовку украинским военным, чтобы они продолжали защищать свое воздушное пространство. Батареи ЗРК Patriot будут критическим достоянием для обороны Украины,

– заявил Байден.

Ранее Байден рассказывал, что США планируют продолжать укреплять способность Украины защищаться, в частности, усиливать противовоздушную оборону нашего государства. Именно поэтому Силы обороны получат ЗРК Patriot.