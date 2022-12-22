Об этом для 24 канала рассказал Армен Чибухчян – историк и политический обозреватель.
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"Предполагаю, что передача Patriot – это психологический перелом. Это очень важно. Надеюсь, что когда передают Patriot, то будут предоставлять еще больше нового оружия. Сейчас передавали преимущественно оружие 1970 – 1980 годов", – считает Чибухчян.
Обратите внимание – Армен Чибухчан о военной помощи от США: смотрите видео
США хотят успеха Украины
По мнению политического обозревателя, Patriot имеют стратегическое значение для США. Следовательно, передача ЗРК означает, что США готовы предоставлять больше. Кроме этого, Америка должна быть уверена – ни одна установка не попадет в руки россиян.
Военная помощь от США: последние новости
- США анонсировали 21 декабря один из самых больших пакетов военной помощи для Украины. Он будет предусматривать минометы, ракеты, снаряды, бронированную технику. Кроме того, США будут финансировать обучение украинских защитников и ремонт оружия.
- Пакет имеет стоимость более 1 миллиарда долларов. В него войдет и долгожданная 1 батарея ЗРК Patriot – 4 пусковые установки и необходимое оборудование к ним.
- Общая помощь США Украине составляет 21,9 миллиарда долларов.