Про це для 24 каналу розповів Армен Чибухчян – історик та політичний оглядач.

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"Припускаю, що передача Patriot – це психологічний перелом. Це дуже важливо. Маю велику надію, що коли передають Patriot, то надаватимуть ще більше нової зброї. Наразі передавали переважно зброю 1970 – 1980 років", – вважає Чибухчян.

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США хочуть успіху України

На думку політичного оглядача, Patriot мають стратегічне значення для США. Відтак, передача ЗРК означає, що США готові надавати більше. Крім цього, Америка має бути впевненою – жодна установка не потрапить до рук росіян.

Ба більше – дуже важливо, щоб ці Patriot не були знищені, бо це буде дуже неприємно для військових США та іміджу американської зброї. США розуміють – Україні треба передавати все, щоб успіх був перманентним. Сподіваюся, що після Patriot передадуть Abrams, танки, – зазначив Чибухчян.

Навіщо Україні Patriot / Інфографіка 24 каналу

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