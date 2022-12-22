Про це для 24 каналу розповів Армен Чибухчян – історик та політичний оглядач.
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"Припускаю, що передача Patriot – це психологічний перелом. Це дуже важливо. Маю велику надію, що коли передають Patriot, то надаватимуть ще більше нової зброї. Наразі передавали переважно зброю 1970 – 1980 років", – вважає Чибухчян.
Зверніть увагу – Армен Чибухчян про військову допомогу від США: дивіться відео
США хочуть успіху України
На думку політичного оглядача, Patriot мають стратегічне значення для США. Відтак, передача ЗРК означає, що США готові надавати більше. Крім цього, Америка має бути впевненою – жодна установка не потрапить до рук росіян.
Військова допомога від США: останні новини
- США анонсували 21 грудня один із найбільших пакетів військової допомоги для України. Він передбачатиме міномети, ракети, снаряди, броньовану техніку. Крім цього, США фінансуватимуть навчання українських захисників та ремонт зброї.
- Пакет має вартість понад 1 мільярд доларів. До нього увійде й довгоочікувану 1 батарею ЗРК Patriot – 4 пускові установки та необхідне обладнання до них.
- Наразі загальна допомога США Україні становить 21,9 мільярда доларів.