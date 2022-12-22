Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з президентом США Джозефом Байденом, повідомляє 24 канал. Він прилетів у Сполучені Штати 21 грудня.
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Зеленський подякував за системи Patriot
Президент зазначив, що зустрівся з Байденом, адже поважає його як людину, президента та чоловіка за людяність.
І для мене це суб'єкт, людина історична. Я можу посилати меседжі президенту Байдену. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Patriot, після Patriot ми знову дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б отримати Patriot. Це наше життя. Ми – у війні. Перепрошую,
– пожартував Зеленський.
Під час своєї промови глава держави розповів, що Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1,8 мільярда доларів.
"Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці", – додав президент.
Натомість Байден зауважив, що не обговорював з президентом України питання можливої ескалації через поставку Україні ЗРК Patriot.
"Це зброя для захисту, а не наступальна", – наголосив американський президент.
Навіщо Україні Patriot / Інфографіка 24 каналу
Байден розповів про нову допомогу
Президент США розповів, що сьогодні Вашингтон оголосив про черговий пакет допомоги для України, до якого увійде необхідне для захисників обладнання:
- боєприпаси, зокрема для артилерії, танків та ракетних систем,
- ЗРК Patriot.
Також надаватимемо необхідну підготовку українським військовим для того, щоб вони продовжували захищати свій повітряний простір. Батареї ЗРК Patriot будуть критичним надбанням для оборони України,
– заявив Байден.
Раніше Байден розповідав, що США планують продовжувати зміцнювати здатність України захищатися, зокрема посилювати протиповітряну оборону нашої держави. Саме тому Сили оборони отримають ЗРК Patriot.