Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з президентом США Джозефом Байденом, повідомляє 24 канал. Він прилетів у Сполучені Штати 21 грудня.

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Зеленський подякував за системи Patriot

Президент зазначив, що зустрівся з Байденом, адже поважає його як людину, президента та чоловіка за людяність.

І для мене це суб'єкт, людина історична. Я можу посилати меседжі президенту Байдену. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Patriot, після Patriot ми знову дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б отримати Patriot. Це наше життя. Ми – у війні. Перепрошую,

– пожартував Зеленський.

Під час своєї промови глава держави розповів, що Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом 1,8 мільярда доларів.

"Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці", – додав президент.

Натомість Байден зауважив, що не обговорював з президентом України питання можливої ескалації через поставку Україні ЗРК Patriot.

"Це зброя для захисту, а не наступальна", – наголосив американський президент.



Навіщо Україні Patriot / Інфографіка 24 каналу

Байден розповів про нову допомогу

Президент США розповів, що сьогодні Вашингтон оголосив про черговий пакет допомоги для України, до якого увійде необхідне для захисників обладнання:

боєприпаси, зокрема для артилерії, танків та ракетних систем,

ЗРК Patriot.

Також надаватимемо необхідну підготовку українським військовим для того, щоб вони продовжували захищати свій повітряний простір. Батареї ЗРК Patriot будуть критичним надбанням для оборони України,

– заявив Байден.

Раніше Байден розповідав, що США планують продовжувати зміцнювати здатність України захищатися, зокрема посилювати протиповітряну оборону нашої держави. Саме тому Сили оборони отримають ЗРК Patriot.