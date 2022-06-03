Зеленский в своем обращении вспомнил известную песню "Вова, е*аш их, бл*ть"

Завершается 100 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором апеллировал к ставшим популярным за время полномасштабного вторжения России.

Вспомнил президент и известную песню "Вова, *баш их", которую создали на основе обращения руководителя футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка к нашему Верховному Главнокомандующему. 24 канал передает детали речи Зеленского.

Главное за сутки Удар по позициям ВСУ на Харьковщине, войска Беларуси на Волыни: основное за 100 день войны

Зеленский о словах и лозунгах войны

Как рассказал Владимир Зеленский, за время полномасштабного вторжения России в Украину появились слова, которые звучат очень часто – фактически ежедневно. Президент отметил, что украинцы должны сейчас сделать все возможное, чтобы они не означали для следующих поколений того, что означают сегодня для нас.

Прежде всего, это слово "руины". Но также – сирена, воздушная тревога, комендантский час, блокпост, колючая проволока и слово "мини",

– объяснил Зеленский.

Глава нашего государства добавил, что будет еще много слов, которые будет знать каждый, которые будут иметь смысл для каждого и что дадут шанс миллионам. В частности, он отметил такие слова, как восстановление, кандидатство и членство, гарантии и безопасность. Вместе с тем обязательно таким словом должно стать "возвращение" на основе слова, которое было мечтой, а стало реальностью - "освобождение".

Слова нашего будущего

Владимир Зеленский заметил, что слова станут нашим будущим – о том, что мы сделаем с той нашей калиной, с нашей славной Украиной.

Слова о том, куда следует и всегда будет направляться вражеский военный корабль. О том, что делать с оккупантами, когда кто-нибудь говорит "Вова!" . И, конечно, наше уже народное: "Добрый вечер! Мы из Украины!"

– добавил Зеленский.

Подробнее – вечернее обращение Владимира Зеленского на 100-й день полномасштабной войны: смотрите видео