Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире 24 Канала рассказал, что был свидетелем встречи Папы Римского с Владимиром Зеленским и первой леди. Он отметил, что встреча была искренней, а разговор – неформальным с обеих сторон.

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Как прошла встреча в Ватикане

Папа показал искреннее желание общаться, слушать, слышать украинского президента.

Со своей стороны президент Украины и первая леди Елена Зеленская продемонстрировали максимальную открытость и желание объяснить Папе все нюансы нынешней ситуации в Украине, а также намерение Украины углублять отношения с Апостольской Столицей.

"Я бы даже назвал встречу исторической. Потому что вопреки традиционной практике – как отмечали не только мы, но и многие сотрудники Святого Престола – такого раньше не было. По традиции Папа после инаугурационной мессы в воскресенье только лично приветствует глав государств и делегаций, которых тогда было около 150. Но уже через 40 минут после завершения мессы он отправился в так называемую Аулу Павла VI, где и состоялась встреча с Президентом Украины", – рассказал Андрей Юраш.

Он добавил, что все двусторонние встречи с главами государств и делегаций Папа проводил уже на следующий день – в понедельник.

Только Президент Украины имел возможность пообщаться с Папой именно в воскресенье, сразу после инаугурационного богослужения. Это свидетельствует не только об отступлении от привычного протокола, но и о том, с каким вниманием, уважением и пониманием Святой Престол относится к российской войне против Украины.

Юраш подытожил, что это было стремление лично встретиться с Президентом Украины, выслушать его, максимально понять позицию украинской стороны и, со своей стороны, предложить варианты помощи – в частности, медиацию в возможном переговорном процессе.