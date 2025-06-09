Соответствующее заявление Папа Лев XIV сделал во время встречи в Риме, посвященной 1700-летию Никейского собора и католическо-православного единства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что сказал Папа Римский о праздновании Пасхи

Папа Лев XIV напомнил, что одной из целей Никейского собора было установление общей даты Пасхи. Он отметил, что есть несколько решений, которые позволят христианам вместе праздновать "Праздник над праздниками", при этом не нарушив принципа собора.

По мнению Папы Римского, совместное празднование Воскресения Христова придает большей миссионерской силы христианской проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную истину Евангелия.

Стоит отметить, что сейчас существуют два алгоритма определения даты Пасхи, называемые пасхалиями. Они основаны на сложных расчетах и охватывают различные астрономические и календарные факторы.

Православная церковь придерживается древней александрийской пасхалии. Тогда как Римско-католическая церковь и протестанты используют григорианскую пасхалию.

К слову, Вселенский Патриархат Варфоломей ранее заявил, что готов к диалогу с Ватиканом для согласования общей даты празднования Пасхи. Он также выразил надежду, что совместное празднование исторического юбилея Никейского собора станет стимулом для нового богословского разговора и восстановления христианского сотрудничества.