Відповідну заяву Папа Лев XIV зробив під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Що сказав Папа Римський про святкування Великодня

Папа Лев XIV нагадав, що однією із цілей Нікейського собору було встановлення спільної дати Великодня. Він зазначив, що є кілька рішень, які дозволять християнам разом святкувати "Свято над святами", при цьому не порушивши принципу собору.

На думку Папи Римського, спільне святкування Воскресіння Христового надає більшої місіонерської сили християнській проповіді імені Ісуса та спасіння, народженого вірою у спасительну істину Євангелія.

Варто зазначити, що наразі існують два алгоритми визначення дати Великодня, що звуться пасхаліями. Вони засновані на складних розрахунках та охоплюють різні астрономічні й календарні чинники.

Православна церква дотримується давньої александрійської пасхалії. Тоді як Римо-католицька церква та протестанти використовують григоріанську пасхалію.

До слова, Вселенський Патріархат Варфоломій раніше заявив, що готовий до діалогу з Ватиканом для узгодження спільної дати святкування Великодня. Він також висловив сподівання, що спільне відзначення історичного ювілею Нікейського собору стане стимулом для нової богословської розмови та відновлення християнської співпраці.