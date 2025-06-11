Надзвичайний і Повноважний Посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі 24 Каналу розповів, що був свідком зустрічі Папи Римського з Володимиром Зеленським та першою леді. Він зазначив, що зустріч була щирою, а розмова – неформальною з обох сторін.

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Як пройшла зустріч у Ватикані

Папа показав щире бажання спілкуватися, слухати, чути українського президента.

Зі свого боку президент України та перша леді Олена Зеленська продемонстрували максимальну відкритість і бажання пояснити Папі всі нюанси теперішньої ситуації в Україні, а також намір України поглиблювати відносини з Апостольською Столицею.

"Я б навіть назвав зустріч історичною. Бо всупереч традиційній практиці – як відзначали не лише ми, а й багато співробітників Святого Престолу – такого раніше не було. За традицією Папа після інавгураційної меси у неділю лише особисто вітає глав держав і делегацій, яких тоді було близько 150. Але вже за 40 хвилин після завершення меси він вирушив до так званої Аули Павла VI, де й відбулася зустріч із Президентом України", – розповів Андрій Юраш.

Він додав, що всі двосторонні зустрічі з главами держав та делегацій Папа проводив уже наступного дня – у понеділок.

Лише Президент України мав нагоду поспілкуватися з Папою саме в неділю, одразу після інавгураційного богослужіння. Це свідчить не лише про відступ від звичного протоколу, але й про те, з якою увагою, повагою й розумінням Святий Престол ставиться до російської війни проти України.

Юраш підсумував, що це було прагнення особисто зустрітися з Президентом України, вислухати його, максимально зрозуміти позицію української сторони та, зі свого боку, запропонувати варіанти допомоги – зокрема, медіацію у можливому переговорному процесі.