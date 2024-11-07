Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Сегодня, 7 ноября, в Венгрии начинается Саммит Европейского политического сообщества.

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Что известно о визите Зеленского в Венгрию

Зеленский уже прибыл в Будапешт, где примет участие в Саммите Европейского политического сообщества.

Зеленский прибыл на Саммит: смотрите видео

Заметим, что визит Зеленского состоялся по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Перед началом Саммита Европейского политического сообщества президент решил не общаться с журналистами и заявил, что все комментарии для прессы будут после встреч.

В то же время СМИ начали публиковать фото встречи Зеленского и Орбана на полях Саммита.

Зеленский и Орбан на полях Саммита / Фото GettyImages

Добавим, что ранее президент заявлял, что во время встречи будут обсуждаться вопросы безопасности вызовов в Европе, а также "новые возможности для всех партнеров". По информации некоторых СМИ, европейские лидеры также планируют обсудить возможное избрание Дональда Трампа президентом США и дальнейшую стратегию сотрудничества с Вашингтоном.