Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Сьогодні, 7 листопада, в Угорщині розпочинається Саміт Європейської політичної спільноти.

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Що відомо про візит Зеленського до Угорщини

Зеленський уже прибув до Будапешта, де візьме участь у Саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський прибув на Саміт: дивіться відео

Зауважимо, що візит Зеленського відбувся на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Перед початком Саміту Європейської політичної спільноти президент вирішив не спілкуватися із журналістами та заявив, що всі коментарі для преси будуть після зустрічей.

Водночас ЗМІ почали публікувати фото зустрічі Зеленського та Орбана на полях Саміту.

Зеленський та Орбан на полях Саміту / Фото GettyImages

Додамо, що раніше президент заявляв, що під час зустрічі обговорюватимуться питання безпекових викликів у Європі, а також "нові можливості для всіх партнерів". За інформацією деяких ЗМІ, європейські лідери також планують обговорити можливе обрання Дональда Трампа президентом США та подальшу стратегію співпраці з Вашингтоном.