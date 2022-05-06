Нардепы 21 апреля приняли закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Президент предоставил парламенту свои предложения по нему.

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Президент вернул закон о конфискации российских активов на доработку

Закон, принятый нардепами, устанавливает новый вид санкции – взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

В то же время, закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не отвечает требованиям Конституции Украины,

– отметили в ОП.

Кроме этого, закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции. НАПК якобы должно выявлять и искать:

активы, подлежащие блокировке,

физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО.

Однако такие полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции. Также новый закон предлагает дополнить закон о санкциях. В частности, в нем должны появиться положения об осуществлении Высшим антикоррупционным судом административного судопроизводства по делам о взыскании активов в доход государства. В то же время, нардепы не предусмотрели внесения соответствующих изменений в Закон "О Высшем антикоррупционном суде", который определяет основы деятельности ВАКС.

"Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", – подытожили в ОП.

Интересно! В организации Transparency International Ukraine также считают, что закон нуждается в доработке. Специалисты рекомендуют улучшить отдельные положения законопроекта. В частности, по определению особых условий, досудебного и судебного порядка взыскания активов в доход государства. Также важно очертить более четкий круг и полномочия субъектов, инициирующих, принимающих и реализующих эти виды санкций.

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