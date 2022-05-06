Нардепи 21 квітня ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб". Президент надав парламенту свої пропозиції щодо нього.

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Закон, який ухвалили нардепи, встановлює новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Водночас закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України,

– зауважили в ОП.

Окрім цього, закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції. НАЗК нібито повинне виявляти та шукати:

активи, які підлягають блокуванню,

фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях РНБО.

Однак такі повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції. Також новий закон пропонує доповнити закон про санкції. Зокрема, у ньому повинні з'явитися положення про здійснення Вищим антикорупційним судом адміністративного судочинства у справах про стягнення активів у дохід держави. Водночас нардепи не передбачили внесення відповідних змін до Закону "Про Вищий антикорупційний суд", який визначає засади діяльності ВАКС.

"Ураховуючи викладене, президент Володимир Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі", – підсумували в ОП.

Цікаво! В організації Transparency International Ukraine також вважають, що закон потребує доопрацювання. Фахівці рекомендують покращити окремі положення законопроєкту. Зокрема, щодо визначення особливих умов, досудового та судового порядку стягнення активів в дохід держави тощо. Також важливо окреслити чіткіше коло і повноваження суб'єктів, які ініціюють, ухвалюють та реалізують ці види санкцій.

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