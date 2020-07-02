Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы Национального банка Украины. Уже на следующий день Президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий проект постановления в Верховную Раду.

Проєкт постанови про відставку Яківа Смолія з поста голови НБУ доступна на сайті парламенту під №3772.

Важливо Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск

Щодо причин своєї відставки сам Яків Смолій заявив про політичний тиск на державного регулятора. Він висловив сподівання, що після відставки тиск на НБУ припиниться.

Тепер для відставки голови Нацбанку цей проєкт постанови має підтримати більшість парламенту. Профільним по ній є комітет з питань фінансів, податкової й митної політики, який очолює Вадим Гетманцев.

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