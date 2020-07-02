Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з поста голови Національного банку України. Вже наступного дня Президент України Володимир Зеленський вніс відповідний проєкт постанови у Верховну Раду.

Проєкт постанови про відставку Яківа Смолія з поста голови НБУ доступна на сайті парламенту під №3772.

Важливо Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск

Щодо причин своєї відставки сам Яків Смолій заявив про політичний тиск на державного регулятора. Він висловив сподівання, що після відставки тиск на НБУ припиниться.

Тепер для відставки голови Нацбанку цей проєкт постанови має підтримати більшість парламенту. Профільним по ній є комітет з питань фінансів, податкової й митної політики, який очолює Данило Гетманцев.

Чи підтримає парламент відставку Смолія

Перед засіданням Верховної Ради України 2 липня Данило Гетманцев висловив припущення, що у Верховній Раді є голоси за відставку Яківа Смолія.

Свою позицію він пояснив тим, що голову Нацбанку дуже часто критикують опозиційні сили. Водночас сам голова комітету заявив, що він поки не визначився щодо свого голосу.

Я хочу поспілкуватися з Яковом Васильовичем, аби дізнатися його позицію, щоб розуміти взагалі підстави, що таке "політичний тиск". Де він цей політичний тиск побачив? Уже після цього буду схвалювати певне рішення,

– розповів Данило Гетманцев.