Целью Стамбульской конвенции является предупреждение и борьба с насилием в отношении женщин, а также домашним насилием. Соглашение обязывает создать соответствующую правовую базу.

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Стамбульскую конвенцию подписали 46 стран и Евросоюз. В то же время 11 государств не ратифицировали соглашение. В частности, речь идет об Украине.

Против ратификации выступали Всеукраинский совет церквей и некоторые народные депутаты, утверждавшие, что конвенция "навязывает гендерную идеологию".

По данным СМИ, рассмотреть законопроект могут уже 20 июня . В ЕС призвали Украину наконец-то ратифицировать Стамбульскую конвенцию. В частности, говорится, что некоторые страны даже непублично заявляли, что это предпосылка для утверждения статуса кандидата в членство в ЕС.

Еще в 2020 году Украину призвали ратифицировать конвенцию.

представительство Европейского Союза;

Консультативная миссия ЕС;

Офис Совета Европы в Украине.

Конвенция – это о равенстве

Галина Скипальская – исполнительный директор "Украинского фонда общественного здоровья" и директор представительства HealthRight International в Украине – подчеркнула, что Стамбульская конвенция – это история о равенстве между женщинами и мужчинами. Кроме того, говорится о предотвращении всех форм насилия против женщин.

Скипальская подчеркнула: она надеется, что Стамбульскую конвенцию, наконец, ратифицируют.

Это чрезвычайно важный документ. Без него украинки не могут чувствовать себя до конца защищенными и равноправными. Этот вопрос не просто актуален: он уже давно перезрел и требует немедленного решения,

– говорится в сообщении.

Она также добавила, что без ратификации Стамбульской конвенции невозможна полноценная ответственность за все формы насилия. А именно: психологическое, физическое, сексуальное и экономическое.

Заявление Стефанишиной

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам Евроинтеграции Украины – еще в январе 2022 года подчеркнула, что надеется на ратификацию Стамбульской конвенции уже в этом году. Тогда она подчеркнула, что некоторые важные вещи уже сделаны.

В частности, сформировали оговорки, с которыми будут подавать документ на ратификацию.

"Эти оговорки являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами, и с консервативным крылом общества, с религиозным союзом и с экспертной средой", – заявила Стефанишина.

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