Зеленский рассказал, что тормозит скорую победу Украины
Владимир Зеленский назвал одну из главных причин, тормозящих победу Украины в войне. Она заключается в том, что Россия по-прежнему может производить оружие.
Во время пресс-конференции во Львове с президентом Латвии Владимир Зеленский отметил, что есть страны, в частности в Евросоюзе, которые "не готовы действовать мощно". Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Обсудили первоочередные потребности Украины: главные тезисы по встрече Зеленского и Левитса во Львове
Против России нужно больше санкций
Президент отметил, что есть государства, не готовые действовать мощно и наход компромиссы для России в санкционных шага. Зеленский отметил, что это делает невозможным скорую победу Украины над Россией.
Это (слабые санкции – 24 Канал) делает невозможным скорую победу. Потому что военная инфраструктура в России зависит от этого,
– сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны сделать все для того, чтобы не дать России возможность производить то количество оружия, с которым оккупанты к нам приходят.
Он добавил, что санкции уже действуют. Однако для лучшего эффекта очень важно дожать партнеров – как в Европе, так и во всем мире.
Во Львов на встречу с Зеленским приехал президент Латвии
- 3 марта во Львов приехал президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Они встретились с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите.
- Они уже успели побывать на Лычаковском кладбище, где возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений.
- До этого президент Украины посетил раненых украинских военных в одной из местных больниц.