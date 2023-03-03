Зеленский рассказал, что тормозит скорую победу Украины

Владимир Зеленский назвал одну из главных причин, тормозящих победу Украины в войне. Она заключается в том, что Россия по-прежнему может производить оружие.

Во время пресс-конференции во Львове с президентом Латвии Владимир Зеленский отметил, что есть страны, в частности в Евросоюзе, которые "не готовы действовать мощно". Об этом сообщает 24 Канал.

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Против России нужно больше санкций

Президент отметил, что есть государства, не готовые действовать мощно и наход компромиссы для России в санкционных шага. Зеленский отметил, что это делает невозможным скорую победу Украины над Россией.

Это (слабые санкции – 24 Канал) делает невозможным скорую победу. Потому что военная инфраструктура в России зависит от этого,

– сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны сделать все для того, чтобы не дать России возможность производить то количество оружия, с которым оккупанты к нам приходят.

Он добавил, что санкции уже действуют. Однако для лучшего эффекта очень важно дожать партнеров – как в Европе, так и во всем мире.

Во Львов на встречу с Зеленским приехал президент Латвии