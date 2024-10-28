Украинский лидер примет участие в четвертом саммите Украина – Северная Европа. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

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Зачем Зеленский приехал в Исландию

Владимир Зеленский отметил, что, кроме участия в саммите, он планирует провести двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяйки. Приму участие в заседании Северного совета,

– сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что с партнерами будет говорить о поддержке Плана победы и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным. Это и финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, и подготовка к зиме, и морская безопасность, и ограничения российского теневого флота, и оборонная поддержка, и подготовка и оснащение украинских воинов.

"Страны Северной Европы – наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина – Северная Европа – одна из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать его полный потенциал", – написал Зеленский.

К слову, ранее о визите Зеленского в Исландию сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он также отмечал, что будет иметь с украинским лидером встречу.