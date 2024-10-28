Український лідер візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

До теми Зеленський поїде у Рейк'явік: що у планах

Навіщо Зеленський приїхав в Ісландію

Володимир Зеленський наголосив, що, окрім участі у саміті, він планує провести двосторонні переговори з його учасниками: прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Зустрінуся з пані президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради,

– сказав український лідер.

Він також підкреслив, що з партнерами говоритиме про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною. Це і фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, і підготовка до зими, і морська безпека, і обмеження російського тіньового флоту, і оборонна підтримка, і підготовка та оснащення українських воїнів.

"Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", – написав Зеленський.

До слова, раніше про візит Зеленського в Ісландію повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він також наголошував, що матиме з українським лідером зустріч.