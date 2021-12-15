В ходе мероприятия президент Украины вручил участникам ликвидации аварии на ЧАЭС государственные награды.

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Владимир Зеленский поблагодарил всех участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Хочу поблагодарить каждого, кто боролся на Чернобыльской АЭС с этой аварией, поблагодарить всех, кто отдал свою жизнь, тех, кто остался жив, но навсегда похоронил свое здоровье,

– сказал глава государства.

Также своим указом Зеленский ввел награду президента Украины "За участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы" для чествования граждан, которые непосредственно принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

"Я знаю, что появления этого знака отличия десятки лет ждали сотни тысяч героев нашего государства, героев советского времени – ликвидаторов. Теперь это отличие появится. Я буду счастлив наградить им всех героев-ликвидаторов", – сказал президент.

Зеленский увеличил президентскую стипендию

Указом также предусмотрено увеличение президентской стипендии для:

военнослужащих,

пожарных,

служащих и работников органов внутренних дел Украины.

Речь идет о тех людях, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, ее охране и подверглись значительному радиоактивному облучению. Размер стипендии вырастет с 5 800 гривен до 9 670 гривен. Повышение получат более 50 стипендиатов.

Обратите внимание! В целях решения жилищных проблем ликвидаторов Зеленский поручил правительству принять меры по обеспечению их жильем, предусмотрев соответствующее финансирование.

Совещание с участием Владимира Зеленского: смотрите видео

Добавим в Украине 1,7 миллиона человек, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч – непосредственно ликвидаторы.