Під час заходу президент України вручив учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС державні нагороди.

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Володимир Зеленський подякував всім учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Хочу подякувати кожному, хто боровся на Чорнобильській АЕС із цією аварією, подякувати всім, хто віддав своє життя, тим, хто залишився живим, але назавжди поховав своє здоров'я,

– сказав глава держави.

Також своїм указом Зеленський запровадив відзнаку президента України "За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" для вшанування громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

"Я знаю, що появи цієї відзнаки десятки років чекали сотні тисяч героїв нашої держави, героїв радянського часу – ліквідаторів. Тепер ця відзнака з’явиться. Я буду щасливий нагородити нею всіх героїв-ліквідаторів", – сказав президент.

Зеленський збільшив президентську стипендію

Указом також передбачене збільшення президентської стипендії для:

військовослужбовців,

пожежників,

службовців та працівників органів внутрішніх справ України.

Мовиться про тих людей, які 26 квітня 1986 року брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та зазнали значного радіоактивного опромінення. Розмір стипендії зросте з 5800 гривень до 9670 гривень. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів.

Зверніть увагу! Задля розв'язання житлових проблем ліквідаторів Зеленський доручив уряду вжити заходів щодо забезпечення їх житлом, передбачивши відповідне фінансування.

Нарада за участю Володимира Зеленського: дивіться відео

Додамо в Україні 1,7 мільйона осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких понад 185 тисяч – безпосередньо ліквідатори.