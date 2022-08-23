Многие пытались не замечать, что происходило в Крыму, – Зеленский о ключевых причинах войны

Украина уже второй раз проводит саммит Крымской платформы. Президент Зеленский объяснил, как аннексия полуострова и отсутствие реакции превратились в полномасштабную войну.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Крымской платформы вспомнил, как россияне аннексировали полуостров. По его мнению, отсутствие мощного наказания за нарушение международного права дало толчок оккупантам к полномасштабному вторжению в Украину, передает 24 канал.

Читайте также В Украине прошел второй саммит Крымской платформы: главные тезисы

Некоторые закрыли глаза на то, что творили россияне в Крыму

Как рассказал президент Зеленский, деградация россии началась с захвата Крыма, с террора против крымско-татарского народа, с репрессий по религиозному признаку мусульманской общины, а также всех, кто не боялся сказать, что Крым – это Украина, и не боялся защищать нашу культуру и свободу.

"Мы видели все: убийства, пытки, унижения, мародерства. Оккупанты совершали преступления с первого дня его позорного захвата", — сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто не захотел молчать о преступлении россии и противодействовал оккупантам на всех уровнях и аренах, их поддержка была очень важна для Украины.

В то же время многие решили промолчать, стараясь не замечать того, что россияне творили в Крыму. И это стало причиной того, что происходит сейчас в Украине и мире, – сказал Зеленский.

Смотрите также – у путина остался только один козырь: видео