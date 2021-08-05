Глава государства подчеркнул, что всегда с радостью приезжал со своим коллективом в Донецк. Мол, там всегда были полные залы и "теплый зритель".

К теме Донбасс и Крым никогда не будут российскими: главные тезисы из интервью Зеленского

По словам украинского президента, сначала никто не понимал, что происходит на Донбассе. После выступления его позвали на интервью и спросили, что он обо всем этом думает.

Я говорю: "Донбасс как? Наш!". Не припоминаю всех моментов. Помню, что было странное ощущение, словно я проснулся совсем в другом мире, в другой стране,

– отметил Зеленский.

Политик добавил, что впоследствии встретил на улице молодых ребят. Они поздоровались с ним и хотели сфотографироваться. Впрочем, шла эта компания с разными флагами – среди них были не только украинские, что смутило бывшего шоумена. Когда тот спросил, что они делают, услышал в ответ, что это, мол, такая работа.

"Как-то тогда это так легко было брошено в воздух. Кто бы мог подумать, что это слово дальше станет предложением, а потом произойдет оккупация наших украинских Донецка и Луганска?", – подчеркнул Зеленский.

Справка. Концерт "Квартала 95" состоялся 15 апреля 2014 года. На следующий день российские наемники захватили здание городского совета.

Осталось "неприятное послевкусие"

Глава государства пояснил, что ту ситуацию воспринял как нечто должное. Однако добавил, что с другой стороны все тогда привыкли жить в такой атмосфере, когда люди приходят и бастуют. Мол, кто-то делал это действительно "за дело", а кто-то просто получал деньги. "Вот у меня такое было ощущение "неприятного вкуса" утром, но такого приятного, классного Донецка вечером. Мы сели в автобус, поехали и мне стало как-то так нехорошо. Вот такие вот воспоминания", – заметил Зеленский. То, что произошло дальше, он назвал "пропастью", и заверил, что очень хочет, чтобы Донбасс снова был украинским.