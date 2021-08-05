Глава держави підкреслив, що завжди з радістю приїжджав зі своїм колективом у Донецьк. Мовляв, там завжди були повні зали та "теплий глядач".

До теми Донбас і Крим ніколи не будуть російськими: головні тези з інтерв'ю Зеленського

За словами українського президента, спочатку ніхто не розумів, що відбувається на Донбасі. Після виступу його покликали на інтерв'ю й запитали, що він про все це думає.

Я кажу: "Донбас як? Наш!". Не пригадую усіх моментів. Пам'ятаю, що було дивне відчуття, наче я прокинувся зовсім в іншому світі, в іншій країні,

– зазначив Зеленський.

Політик додав, що згодом зустрів на вулиці молодих хлопців. Вони привіталися з ним і хотіли сфотографуватися. Втім, йшла ця компанія з різними прапорами – серед них були не лише українські, що збентежило тодішнього шоумена. Коли той запитав, що вони роблять, почув у відповідь, що це, мовляв, така робота.

"Чкось тоді це так легко було кинуто в повітря. Хто б міг подумати, що це слово далі стане реченням, а потім станеться окупація наших українських Донецька та Луганська?", – наголосив Зеленський.

Довідка. Концерт "Кварталу 95" відбувся 15 квітня 2014 року. Наступного дня російські найманці захопили будівлю міської ради.

Залишився "неприємний післясмак"

Глава держави пояснив, що ту ситуацію сприйняв як щось довне. Проте додав, що з іншого боку всі тоді звикли жити в такій атмосфері, коли люди приходять та страйкують. Мовляв, хтось робив це дійсно "за справу", а хтось – просто отримував гроші. "Оце в мене таке було відчуття "неприємного смаку" зранку, але такого приємного, класного Донецька ввечері. Ми сіли в автобус, поїхали і мені стало якось так недобре. Отакі от спогади", – зауважтив Зеленський. Те, що відбулося далі, він назвав "прірвою", й запевнив, що дуже хоче аби Донбас знову був українським.