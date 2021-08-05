Глава держави підкреслив, що завжди з радістю приїжджав зі своїм колективом у Донецьк. Мовляв, там завжди були повні зали та "теплий глядач".
До теми Донбас і Крим ніколи не будуть російськими: головні тези з інтерв'ю Зеленського
За словами українського президента, спочатку ніхто не розумів, що відбувається на Донбасі. Після виступу його покликали на інтерв'ю й запитали, що він про все це думає.
Я кажу: "Донбас як? Наш!". Не пригадую усіх моментів. Пам'ятаю, що було дивне відчуття, наче я прокинувся зовсім в іншому світі, в іншій країні,
– зазначив Зеленський.
Політик додав, що згодом зустрів на вулиці молодих хлопців. Вони привіталися з ним і хотіли сфотографуватися. Втім, йшла ця компанія з різними прапорами – серед них були не лише українські, що збентежило тодішнього шоумена. Коли той запитав, що вони роблять, почув у відповідь, що це, мовляв, така робота.
"Чкось тоді це так легко було кинуто в повітря. Хто б міг подумати, що це слово далі стане реченням, а потім станеться окупація наших українських Донецька та Луганська?", – наголосив Зеленський.
Залишився "неприємний післясмак"
Глава держави пояснив, що ту ситуацію сприйняв як щось довне. Проте додав, що з іншого боку всі тоді звикли жити в такій атмосфері, коли люди приходять та страйкують. Мовляв, хтось робив це дійсно "за справу", а хтось – просто отримував гроші. "Оце в мене таке було відчуття "неприємного смаку" зранку, але такого приємного, класного Донецька ввечері. Ми сіли в автобус, поїхали і мені стало якось так недобре. Отакі от спогади", – зауважтив Зеленський. Те, що відбулося далі, він назвав "прірвою", й запевнив, що дуже хоче аби Донбас знову був українським.