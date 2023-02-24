Заметим, что пресс-конференция Владимира Зеленского для СМИ началась вечером 24 февраля 2023 года и продолжалась примерно 2,5 часа. За это время представители разных медиа озвучили немало вопросов главе нашего государства, на которые он отвечал с уверенностью и стальным взглядом. Однако на последнем вопросе о детях и жене было видно, что украинский лидер очень растроган, сообщает 24 Канал.

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Как Зеленский ответил на самый сложный вопрос

Зеленский констатировал, что очень гордится своей женой Еленой, ведь она делает все ради детей и государства. В шутку он отметил, что ему хотелось, чтобы "немножко это все она делала ради него".

Я очень их люблю. Свою жену. Мои дети – главные люди для меня. Вижу их редко. Родителей не вижу совсем… В сердце они все есть. Это для меня самый сложный вопрос,

– сказал он.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что его дети, несмотря на войну, учатся в украинских учебных заведениях и это чрезвычайно важно. По его словам, дети президента, в стране которого идет война и гибнут люди, должны быть и учиться там.

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Обратите внимание! У Владимира Зеленского вместе с Еленой Зеленской 2 детей. В 2004 году у пары родилась дочь Александра, которая не так давно поступила в украинский вуз. А вот в 2013-м – у супругов появился сын Кирилл.

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