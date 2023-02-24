Однако теплые отношения между американским и украинским лидерами были не всегда. В преддверии вторжения Джо Байден был плохо знаком с Зеленским и относился к нему скептически.

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Байден не одобрял постоянные запросы Зеленского

Недавно весь всех шокировала поездка американского лидера в Украину. Мир увидел, что оба президента мило общаются о бытовых вещах и дружелюбно улыбаются друг другу.

Президент Байден встретился с Зеленским в Киеве / Фото The New York Times

Однако такие дружеские отношения прошли долгий и тернистый путь. Американские чиновники отмечают, что в начале вторжения Байдену не нравилось, когда после предоставления очередных пакетов помощи Зеленский, вместо благодарности, требовал "больше и быстрее".

В конце концов, их сотрудничество построено на взаимных интересах, но имеет разные приоритеты.

Если Зеленский – это современный Уинстон Черчилль, то Байдену назначена роль Франклина Рузвельта,

– говорится в сообщении.

Хотя Байден и разделяет цель Зеленского по поводу изгнания российских захватчиков, все же он озабочен эскалацией конфликта или даже применением Россией ядерного оружия.

Американский дипломат Майкл Макфол отметил, что напряжение присуще их разным должностям и обязанностям.

"Зеленский пытается спасти свою страну. Нет ничего хуже, чем получать отчеты в конце дня о том, сколько твоих людей погибло. Никто не должен удивляться тому, что он постоянно хочет большего", – сказал посол.

По словам Макфола, Байден справедливо считает, что он мобилизовал мир и Америку. Пентагон сделал больше, чем когда-либо раньше, поэтому Байден расстроен тем, что не получает похвалы за это.

Противоположности привлеклись

По мнению военных союзников, Байден и Зеленский – странная историческая пара: 80-летний карьерный политик и 45-летний комик, когда-то игравший президента на телевидении.

Интересно, что Байден достиг совершеннолетия в холодную войну и впервые принял присягу в Сенате за пять лет до рождения Зеленского. В свою очередь, Зеленскому было всего 13 лет, когда Украина вышла из Советского Союза как независимое государство.

Эксперты утверждают, что зимой в прошлом году, когда российские войска собрались на украинской границе, а американская разведка пришла к выводу, что Путин планирует напасть, Зеленский скептически относился к публичным предупреждениям Байдена.

Администрация президента США настаивала, чтобы Зеленский во что бы то ни стало оставался в Украине, если на нее нападут. Однако украинский лидер все-таки решил поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2022 года. Тогда Зеленский своим выступлением сплотил международное сообщество и успел вернуться в Украину еще до полномасштабной войны.

В ночь вторжения Байден и Зеленский разговаривали по телефону. Во время визита в Украину на этой неделе президент США рассказал их разговор.

Байден ведет телефонные переговоры с Зеленским / Фото The New York Times

"Вы сказали мне, что можете услышать взрывы на заднем плане. Я это хорошо помню, потому что я спросил вас, что я могу для вас сделать? Чем я могу помочь? И я не знаю, помните ли вы, что вы мне сказали, но вы сказали, "Соберите лидеров мира и попросите их поддержать Украину", – рассказал Байден.

Почему Байден сначала не хотел помогать оружием

Команда Байдена предполагала, что Зеленского либо убьют, либо он возглавит правительство в изгнании. Через несколько дней после вторжения Байден сказал, что не видит никаких препятствий, чтобы заставить Путина остановиться.

Тогда американский лидер верил в то, что Россия сможет победить Украину. Такое предположение повлияло на стратегическое решение Байдена, которое оказалось постоянным источником недовольства Зеленского.

Американские чиновники опасались присылать в Украину сложное оружие, которое могло бы попасть в руки России, подобно Афганистану. Более того, Байдена возмущало то, что Зеленский постоянно передавал списки необходимого оружия, якобы забывая о благодарности.

Однако такой подход вполне оправдан: Зеленский пытался оградить Украину от постоянных бомбардировок.

"Снабжение оружия оценено, но крайне медленное. За эти промедления мы расплачиваемся украинской кровью», – заявлял президент Украины.

Когда лед растаял

Издание утверждает, что ситуация улучшилась, когда весной 2022 года в Украину прибыла новая американская дама посол Бриджит Бринк. С тех пор Байден часто уступал Зеленскому, согласившись отправить HIMARS, Patriot и танки M1 Abrams.

Кроме того, визит главы Украины в Вашингтон произвел большое впечатление на Байдена. В то же время неожиданный приезд американского лидера в Киев укрепил их солидарность.

Зеленский выступил на заседании Конгресса / Фото The New York Times

Тогда Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, которая "запомнится навечно" и уже мягче настаивал на дополнительном оружии.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст отметил, что поначалу это были довольно непростые отношения, и все еще есть определенная шаткость. Однако администрация Байдена до сих пор жалуется, что украинцы неблагодарны.

"Я знаю, что украинцам понравился этот визит. То, что Байден был на улицах Киева, вызвало настоящий резонанс и продемонстрировало поддержку, которую они хотели видеть", – резюмировал Гербст.