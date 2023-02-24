Однак теплі відносини між американським та українським лідерами були не завжди. Напередодні вторгнення Джо Байден був погано знайомий з Зеленським і ставився до нього скептично.

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Байден не схвалював постійні запити Зеленського

Нещодавно усіх шокувала поїздка американського лідера до України. Світ побачив, що обидва президенти мило спілкуються про побутові речі та приязно усміхаються одне одному.

Президент Байден зустрівся з Зеленським в Києві / Фото The New York Times

Однак такі дружні стосунки подолали довгий і тернистий шлях. Американські чиновники зауважують, що на початку вторгнення Байдену не подобалось, коли після надання чергових пакетів допомоги Зеленський, замість подяки, вимагав "більше та швидше".

Зрештою, їхня співпраця побудована на взаємних інтересах, але має різні пріоритети.

Якщо Зеленський – це сучасний Вінстон Черчилль, то Байдену призначена роль Франкліна Рузвельта,

– йдеться у повідомленні.

Хоч Байден і поділяє мету Зеленського щодо вигнання російських загарбників, все ж він стурбований ескалацією конфлікту або ж навіть застосуванням Росією ядерної зброї.

Американський дипломат Майкл Макфол зауважив, що напруга притаманна їхнім різним посадам і обов'язкам.

"Зеленський намагається врятувати свою країну. Немає нічого гіршого, ніж отримувати звіти в кінці дня про те, скільки твоїх людей загинуло. Ніхто не повинен дивуватися тому, що він постійно хоче більшого", – сказав посол.

Натомість, за словами Макфола, Байден справедливо вважає, що він мобілізував світ та Америку. Пентагон зробив більше, ніж будь-коли раніше, тому Байден засмучений тим, що не отримує похвали за це.

Протилежності притягнулись

З огляду військових союзників, Байден і Зеленський – дивна історична пара: 80-річний кар'єрний політик і 45-річний комік, який колись грав президента на телебаченні.

Цікаво, що Байден досяг повноліття під час холодної війни і вперше прийняв присягу в Сенаті за п'ять років до народження Зеленського. Своєю чергою, Зеленському було лише 13 років, коли Україна вийшла з Радянського Союзу як незалежна держава.

Експерти стверджують, що взимку минулого року, коли російські війська зібралися на українському кордоні, а американська розвідка дійшла висновку, що Путін планує напасти, Зеленський скептично ставився до публічних попереджень Байдена.

Адміністрація президента США наполягала, щоб Зеленський будь-що залишався в Україні, якщо на неї нападуть. Однак український лідер все-таки вирішив поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки у лютому 2022 року. Тоді Зеленський своїм виступом згуртував міжнародну спільноту та встиг повернутись до України ще до повномасштабної війни.

У ніч вторгнення Байден і Зеленський розмовляли по телефону. Під час візиту в Україну цього тижня президент США переповів їхню розмову.

Байден веде телефонні переговори із Зеленським / Фото The New York Times

"Ви сказали мені, що можете почути вибухи на задньому плані. Я це добре пам'ятаю, тому що я запитав вас, що я можу для вас зробити? Чим я можу допомогти? І я не знаю, чи пам'ятаєте ви, що ви мені сказали, але ви сказали, "Зберіть лідерів світу і попросіть їх підтримати Україну", – розповів Байден.

Чому Байден спершу не хотів допомагати зброєю

Команда Байдена припускала, що Зеленського або вб'ють, або він очолить уряд у вигнанні. Через кілька днів після вторгнення Байден сказав, що не бачить жодних перешкод, щоб змусити Путіна зупинитися.

Тоді американський лідер вірив у те, що Росія зможе перемогти Україну. Таке припущення вплинуло на стратегічне рішення Байдена, яке виявилося постійним джерелом невдоволення пана Зеленського.

Американські чиновники побоювалися надсилати в Україну складну зброю, яка могла б потрапити до рук Росії, подібно до Афганістану. Ба більше, Байдена обурювало те, що Зеленський постійно передавав списки необхідної зброї, нібито забуваючи про подяку.

Однак такий підхід цілком виправданий: Зеленський намагався захистити Україну від постійних бомбардувань.

"Постачання зброї оцінені, але вкрай повільні. За ці зволікання ми розплачуємося українською кров'ю», – заявляв президент України.

Коли крига розтанула

Видання стверджує, що ситуація покращилася, коли навесні 2022 року до України прибула нова американська пані посол Бріджит Брінк. Відтоді Байден часто поступався Зеленському, погодившись надіслати HIMARS, Patriot і танки M1 Abrams.

Крім того, візит очільника України до Вашингтона справив неабияке враження на Байдена. Водночас неочікуваний приїзд американського лідера до Києва зміцнив їхню солідарність.

Зеленський виступив на засіданні Конгресу / Фото The New York Times

Тоді Зеленський щиро подякував йому за допомогу, яка "запам'ятається навічно" та вже м'якше наполягав на додатковій зброї.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що спочатку це були досить непрості стосунки, і все ще є певна хиткість. Однак адміністрація Байдена досі скаржиться, що українці невдячні.

"Я знаю, що українцям сподобався цей візит. Те, що Байден був на вулицях Києва, викликало справжній резонанс і продемонструвало підтримку, яку вони хотіли бачити", – резюмував Гербст.