О трагедии в Чернобыле глава государства написал в соцсетях. Он отметил, что взрыв на ЧАЭС унес десятки тысяч жизней.

Актуально Оккупация была очень опасной, – глава МАГАТЭ прибыл в Чернобыль и оценил уровень радиации

Действия России угрожают человечеству новой катастрофой

Трагедия заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что не все осознали. И сейчас действия России на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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