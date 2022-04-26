Про трагедію у Чорнобилі глава держави написав у соцмережах. Він зазначив, що вибух на ЧАЕС забрав десятки тисяч життів.

Актуально Окупація була дуже небезпечною, – глава МАГАТЕ прибув у Чорнобиль й оцінив рівень радіації

Дії Росії загрожують людству новою катастрофою

Трагедія змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом". Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії Росії на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою,

– наголосив Володимир Зеленський.

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