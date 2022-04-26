Рятувальники у короткому відео пригадали, як це було. До речі, з часу катастрофи минуло 36 років – 26 квітня 1986 року о 01:23:47 на 4 енергоблоці Чорнобильської АЕС вибух зруйнував реактор.

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У роковини Чорнобиля рятувальники пригадали дії окупантів у 2022 році

Пам'ятаємо про радіаційну трагедію на нашій землі! Вшануємо подвиг ліквідаторів! Не допустимо нової катастрофи, спричиненою "русским миром". Слава Україні!

– написали рятувальники.

Працівники ДСНС також опублікували короткий ролик про трагедію на ЧАЕС та дії окупантів у 2022 році:

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У пам'ять про Чорнобильську трагедію відео опублікували також в оперативному командуванні "Південь". Там пригадали, що 26 квітня – День Чорнобильської трагедії та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

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До речі, окупанти захопили Чорнобильська атомну електростанцію ще 24 лютого та покинули її тільки 31 березня.

Під час перебування там вони рили окопи у "Рудому лісі", який найбільше уражений радіацією в зоні Чорнобиля. Вороги отримали опромінення й після звільнення ЧАЕС поїхали одразу у Центр радіаційної медицини у білоруському Гомелі.

Також під час їхнього перебування на станції окупанти вимкнули світло й вся техніка працювала на генераторах. Окрім того, попри свідомий ризик, використовували Чорнобильську зону для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ.

Чорнобиль у цифрах / Інфографіка 24 каналу