Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що дві російські крилаті ракети, які пролетіли водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС – це черговий акт ядерного тероризму Росії.

До теми Поблизу Хмельницької АЕС пролетіли дві крилаті ракети

Цей акт ядерного тероризму з боку Росії міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи,

– повідомила вона.

Зараз порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан перебуває у межах норми, а територія Хмельницької АЕС – під посиленою охороною.

Своїми діями в Україні Росія грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері,

– повідомила Денісова.

Також вона закликала міжнародних партнерів та МАГАТЕ у терміновому порядку вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій Росії навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.

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