В частности, темы, которые стороны поднимали, касались военной поддержки и инвестиции в нашу оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский встретился с Бербок

В понедельник, 4 ноября, глава немецкого МИД прибыла с неанонсированным визитом в Украину.

Президент Зеленский сообщил, что провел встречу с Анналеной Бербок и сообщил, что они обсудили.

Основные темы переговоров – военная поддержка, инвестиции в украинскую оборону и вызовы перед началом зимы,

– говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина ценит весомую военную и финансовую помощь со стороны правительства Германии.

"Рассчитываем на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году. Это критически важно для нашей победы", – добавил президент.

Также с немецкой коллегой встретился и глава украинского МИД Андрей Сибига. Украинский дипломат провел с ней переговоры по широкому спектру вопросов украинско-немецкого сотрудничества.

Глава МИД заявил, что во время, когда внимание мира приковано к США, визит министра Аналлены Бербок демонстрирует силу и уверенность Европы. Глава немецкой дипломатии заверила, что поддержка Германии будет оставаться крепкой и непоколебимой.

Министры отдельно обсудили увеличение немецких инвестиций в развитие украинской оборонной промышленности, в частности масштабирование производства дронов для нужд фронта,

– говорится в сообщении МИД Украины.

Добавим, что Сибига выразил благодарность Германии за объявленные этой осенью дополнительные 170 миллионов евро на поддержку украинской энергосистемы и устойчивости накануне зимы. Глава МИД отметил, что это очень ценная помощь на фоне усиления Россией террора против гражданской инфраструктуры.