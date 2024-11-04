Зокрема, теми, які сторони порушували, стосувалися військової підтримки та інвестиції в нашу оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський зустрівся з Бербок

У понеділок, 4 листопада, глава німецького МЗС прибула з неанонсованим візитом до України.

Президент Зеленський повідомив, що провів зустріч з Анналеною Бербок та повідомив, що вони обговорили.

Основні теми переговорів – військова підтримка, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими,

– ідеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що Україна цінує вагому військову та фінансову допомогу з боку уряду Німеччини.

"Розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році. Це є критично важливим для нашої перемоги", – додав президент.

Також з німецькою колегою зустрівся і глава українського МЗС Андрій Сибіга. Український дипломат провів із нею переговори щодо широкого спектру питань українсько-німецької співпраці.

Глава МЗС заявив, що у час, коли увага світу прикута до США, візит міністерки Аналлени Бербок демонструє силу та впевненість Європи. Глава німецької дипломатії запевнила, що підтримка Німеччини залишатиметься міцною та непохитною.

Міністри окремо обговорили збільшення німецьких інвестицій в розвиток української оборонної промисловості, зокрема масштабування виробництва дронів для потреб фронту,

– ідеться в повідомленні МЗС України.

Додамо, що Сибіга висловив вдячність Німеччині за оголошені цієї осені додаткові 170 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми та стійкості напередодні зими. Очільник МЗС зазначив, що це дуже цінна допомога на тлі посилення Росією терору проти цивільної інфраструктури.