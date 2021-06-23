Политики встретились 23 июня. Украинский президент обратил внимание на весомый личный вклад Грибаускайте в развитие и укрепление стратегического партнерства между странами.

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"Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать", – заверил глава государства. В ответ Грибаускайте отметила, что украинский народ – это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Зеленский отметил, что именно при президентстве Грибаускайте Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения Украины к обретению полноправного членства в ЕС и НАТО. Кроме этого, глава государства описал своей собеседницы сложную ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Президент озвучил Грибаускайте основные задачи инициативы "Крымская платформа" и рассказал о начатом Украиной саммите первых леди и джентльменов. Его планируют провести в рамках праздничных мероприятий к 30-летию Независимости.

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