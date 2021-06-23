Политики встретились 23 июня. Украинский президент обратил внимание на весомый личный вклад Грибаускайте в развитие и укрепление стратегического партнерства между странами.
Важно Литва обещает помочь Украине с деоккупацией территорий с президентом
Как прошла встреча с Зеленским
"Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать", – заверил глава государства. В ответ Грибаускайте отметила, что украинский народ – это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.
Зеленский отметил, что именно при президентстве Грибаускайте Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения Украины к обретению полноправного членства в ЕС и НАТО. Кроме этого, глава государства описал своей собеседницы сложную ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.
Президент озвучил Грибаускайте основные задачи инициативы "Крымская платформа" и рассказал о начатом Украиной саммите первых леди и джентльменов. Его планируют провести в рамках праздничных мероприятий к 30-летию Независимости.
Грибаускайте и Украина: что известно
- Грибаускайте всегда поддерживала Украину. Она отстаивала наши интересы на международных встречах и едва ли не чаще всего из коллег-президентов посещала страну, в частности – была на Донбассе.
- Во время встречи с президентом Зеленским Грибаускайте сказала ему по-английски: "Я понимаю украинский, обращайтесь на украинском".