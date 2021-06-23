Політики зустрілися 23 червня. Український президент звернув увагу на вагомий особистий внесок Грібаускайте у розбудову та зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Важливо Литва обіцяє допомогти Україні з деокупацією територій

Як пройшла зустріч із Зеленським

"Знаю, що ви любите Україну, багато зробили для її суверенітету та підтримки. Дуже вдячні вам та завжди раді вас вітати", – запевнив глава держави. У відповідь Грібаускайте зазначила, що український народ – це герої, які борються за свою країну та її майбутнє.

Зеленський наголосив, що саме за президентства Грібаускайте Литва стала одним з найвідданіших прихильників просування України до набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Крім цього, глава держави описав своїй співрозмовниці складну безпекову ситуацію на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Президент озвучив Грібаускайте основні завдання ініціативи "Кримська платформа" та розповів про започаткований Україною саміт перших леді і джентльменів. Його планують провести у межах святкових заходів до 30-річчя Незалежності.

Грібаускайте та Україна: що відомо