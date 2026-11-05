"Рассчитываем на помощь": Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI

О встрече с королем Испании Фелипе VI Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Adv

популярные видео

Что Зеленский говорил с королем Испании?

Во время встречи украинский президент выразил соболезнования королю Фелипе VI и испанскому народу в связи со столкновением поездов в Толедо.

Особое внимание стороны уделили ситуации в Украине. Зеленский рассказал о последствиях российских ударов и отметил, что Киев активно работает с международными партнерами над укреплением противовоздушной обороны.

Сейчас мы активно работаем с партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и лучше защитить людей. Рассчитываем на поддержку Испании в этом вопросе– подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил Испанию за помощь Украине и личную поддержку со стороны короля.

Благодарю Испанию за всю помощь нашему народу. Отдельная благодарность Его Величеству за личную поддержку. Это очень важно для нашего народа– отметил глава государства.

Реклама

Встреча президента Украины с королем Испании: смотрите видео

Напомним, 5 ноября Владимир Зеленский выступил на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита в Мадриде. Президент заявил, что каждая электростанция Украины в той или иной степени пострадала от российских атак.

Он также призвал Испанию и страны Латинской Америки помочь с восстановлением украинской энергосистемы. В частности, Украине требуются трансформаторы, силовые кабели, электрооборудование и генераторы, которые необходимо доставить как можно скорее.