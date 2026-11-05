"Розраховуємо на допомогу": Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI

Про зустріч із королем Іспанії Феліпе VI Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі.

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Про що Зеленський говорив з королем Іспанії?

Під час зустрічі український президент висловив співчуття королю Феліпе VI та іспанському народу у зв'язку зі зіткненням потягів у Толедо.

Окрему увагу сторони приділили ситуації в Україні. Зеленський розповів про наслідки російських ударів і зазначив, що Київ активно працює з міжнародними партнерами над зміцненням протиповітряної оборони.

Зараз ми активно працюємо з партнерами, щоб посилити нашу ППО та краще захистити людей. Розраховуємо на підтримку Іспанії в цьому питанні– наголосив президент.

Зеленський також подякував Іспанії за допомогу Україні та особисту підтримку з боку короля.

Дякую Іспанії за всю допомогу нашим людям. Окрема вдячність Його Величності за особисту підтримку. Це дуже важливо для нашого народу– зазначив глава держави.

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Зустріч українського президента з королем Іспанії: дивіться відео

Нагадаємо, 5 листопада Володимир Зеленський виступив на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту в Мадриді. Президент заявив, що кожна електростанція України тією чи іншою мірою постраждала від російських атак.

Він також закликав Іспанію та країни Латинської Америки допомогти з відновленням української енергосистеми. Зокрема, Україна потребує трансформаторів, силових кабелів, електрообладнання та генераторів, які необхідно доставити якнайшвидше.