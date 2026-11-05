"Розраховуємо на допомогу": Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI

Володимир Зеленський / Фото Getty Images
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI. Однією з головних тем розмови стала безпека українців на тлі постійних російських обстрілів.
Про зустріч із королем Іспанії Феліпе VI Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграмі.
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Про що Зеленський говорив з королем Іспанії?
Під час зустрічі український президент висловив співчуття королю Феліпе VI та іспанському народу у зв'язку зі зіткненням потягів у Толедо.
Окрему увагу сторони приділили ситуації в Україні. Зеленський розповів про наслідки російських ударів і зазначив, що Київ активно працює з міжнародними партнерами над зміцненням протиповітряної оборони.
Зараз ми активно працюємо з партнерами, щоб посилити нашу ППО та краще захистити людей. Розраховуємо на підтримку Іспанії в цьому питанні
Зеленський також подякував Іспанії за допомогу Україні та особисту підтримку з боку короля.
Дякую Іспанії за всю допомогу нашим людям. Окрема вдячність Його Величності за особисту підтримку. Це дуже важливо для нашого народу
Зустріч українського президента з королем Іспанії: дивіться відео
Нагадаємо, 5 листопада Володимир Зеленський виступив на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту в Мадриді. Президент заявив, що кожна електростанція України тією чи іншою мірою постраждала від російських атак.
Він також закликав Іспанію та країни Латинської Америки допомогти з відновленням української енергосистеми. Зокрема, Україна потребує трансформаторів, силових кабелів, електрообладнання та генераторів, які необхідно доставити якнайшвидше.
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