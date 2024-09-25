Также лидеры государств обсудили вопросы усиления ПВО и обучения украинских военных. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

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Как прошли переговоры Зеленского и Макрона

Каждая наша встреча с Президентом Эмманюэлем Макроном укрепляет отношения между нашими странами и дает результаты, которые помогают в защите жизни,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер подробно проинформировал о ситуации на фронте и потребности украинских военных.

Среди основных тем встречи было обсуждение дальнейшего укрепления украинской ПВО и обучение военнослужащих. Зеленский рассказал, что вскоре Франция подготовит и полностью обеспечит украинскую бригаду.

Также Зеленский и Макрон обсудили результаты недавних тематических конференций, связанных с отдельными аспектами Формулы мира, а также подготовку к встрече по ядерной безопасности, в которой Франция является лидером соответствующей рабочей группы. Кроме того, они уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

Президент Украины отметил, что надеется на всестороннее сотрудничество с новым французским правительством.

Встреча Зеленского и Макрона / Фото ОП

Как прошла встреча Зеленского и президента ЮАР

Также Зеленский сообщил, что встретился с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. В частности, украинский гарант рассказал о реализации решений первого Саммита мира и подготовке ко второму Саммиту.

Также лидеры государств обсудили способы расширения представительства государств Глобального Юга.

Только единство глобальных лидеров может заставить Путина прекратить войну, а все мирные предложения, основанные на ее замораживании, являются бесперспективными,

– отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Рамафоса / Фото Владимира Зеленьского

С кем еще встретился Зеленский

Также Зеленский рассказал, что встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Обсудили, как быстрее реализовать решение об использовании доходов от замороженных российских активов, военные нужды и шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины,

– поделился глава государства.

Он также поблагодарил за усилия и лидерскую позицию в поддержке Украины.

Еще одна встреча состоялась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Вместе с Зеленским они обсудили реализацию Формулы мира и свободу судоходства в Черном море.

"Это важно для продолжения беспрепятственного экспорта украинской агропродукции на глобальные рынки", – отметил президент Украины.