Також лідери держав обговорили питання підсилення ППО та навчання українських військових. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як пройшли переговори Зеленського та Макрона

Кожна наша зустріч із Президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя,

– зазначив Зеленський.

Український лідер детально проінформував про ситуацію на фронті та потреби українських військових.

Серед основних тем зустрічі було обговорення подальшого зміцнення української ППО та навчання військовослужбовців. Зеленський розповів, що незабаром Франція підготує та повністю забезпечить українську бригаду.

Також Зеленський та Макрон обговорили результати нещодавніх тематичних конференцій, пов'язаних з окремими аспектами Формули миру, а також підготовку до зустрічі щодо ядерної безпеки, в якій Франція є лідером відповідної робочої групи. Крім того, вони приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

Президент України зазначив, що сподівається на всебічну співпрацю з новим французьким урядом.

Зустріч Зеленського та Макрона / Фото ОП

Як минула зустріч Зеленського та президента ПАР

Також Зеленський повідомив, що зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Зокрема, український гарант розповів про реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту.

Також лідери держав обговорили способи розширення представництва держав Глобального Півдня.

Лише єдність глобальних лідерів може змусити Путіна припинити війну, а всі мирні пропозиції, засновані на її заморожуванні, є безперспективними,

– зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Рамафоса / Фото Володимира Зеленьского

З ким іще зустрівся Зеленський

Також Зеленський розповів, що зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Обговорили, як швидше реалізувати рішення про використання доходів від заморожених російських активів, військові потреби та кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України,

– поділився глава держави.

Він також подякував за зусилля та лідерську позицію у підтримці України.

Ще одна зустріч відбулася із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Разом із Зеленським вони обговорили реалізацію Формули миру та свободу судноплавства в Чорному морі.

"Це важливо для продовження безперешкодного експорту української агропродукції на глобальні ринки", – зазначив президент України.