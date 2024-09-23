На зустрічі заради миру, організованій католицькою спільнотою Святого Егідія, Еммануель Макрон пояснив, що нинішній порядок був запроваджений ще після Другої світової війни.
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Що заявив Макрон про відносини з Росією
Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні,
– заявив Еммануель Макрон.
Президент Франції запропонував уявити завтрашній мир в Європі в новій формі та в новій реальності, яка потребує побудови нового міжнародного порядку.
Макрон назвав найбільшим викликом сьогодення те, що нинішній порядок є неповним і несправедливим.
"Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали панівними", – запевнив президент.
Він додав, що треба взяти до уваги те, що у момент розподілу місць, більшість країн на цій планеті та багато з найбільш густонаселених країн – не існували. Тому Еммануель Макрон додав, що міжнародний порядок, в якому світ живе сьогодні, "заблокований".
Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно, а тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд,
– пояснив президент Франції.
Макрон додав, що повернеться до цього питання наступного тижня в Організації Об'єднаних Націй, коли буде на Генеральній Асамблеї ООН 24 та 25 вересня.