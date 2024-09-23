На встрече ради мира, организованной католическим сообществом Святого Эгидия, Эммануэль Макрон объяснил, что нынешний порядок был введен еще после Второй мировой войны.

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Что заявил Макрон об отношениях с Россией

Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине,

– заявил Эммануэль Макрон.

Президент Франции предложил представить завтрашний мир в Европе в новой форме и в новой реальности, которая требует построения нового международного порядка.

Макрон назвал самым большим вызовом сегодняшнего дня то, что нынешний порядок является неполным и несправедливым.

"Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали господствующими", – заверил президент.

Он добавил, что надо принять во внимание то, что в момент распределения мест, большинство стран на этой планете и многие из самых густонаселенных стран – не существовали. Поэтому Эммануэль Макрон добавил, что международный порядок, в котором мир живет сегодня, "заблокирован".

Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно, а потому делать это надо в гораздо более справедливых органах, как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд,

– объяснил президент Франции.

Макрон добавил, что вернется к этому вопросу на следующей неделе в Организации Объединенных Наций, когда будет на Генеральной Ассамблее ООН 24 и 25 сентября.