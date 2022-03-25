Зеленский встретился с офицерами СБУ в юбилей Службы и вручил награды

25 марта Президент Украины Владимир Зеленский встретился с офицерами Службы безопасности Украины. По случаю 30-й годовщины создания СБУ вручил государственные награды работникам.

Награды получили работники СБУ, которые отличились во время отражения российской агрессии – за мужество и самоотверженность и образцовое исполнение служебного долга во время защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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Мы чувствуем вашу защиту украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть, – нашу страну,

– сказал Зеленский.

Он поблагодарил работников СБУ за верную службу Украине и вручил им награды.

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