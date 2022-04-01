Соответствующую информацию президент обнародовал вечером 1 апреля. Именно в этот день президент Европарламента посетила Киев с официальным визитом.
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Зеленский заявил, что визит Мецоли является важным шагом.
Визит Президента Европарламента Роберты Мецоли – важный шаг поддержки нашего государства и всех наших людей. Благодарен, что вы на стороне света и добра по отношению к Украине,
– написал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что Украина это очень ценит.
Президент Европарламента посетила Киев: смотрите видео
Кстати, стоит вспомнить, что президент Европарламента во время визита в Украину дала нашему государству три обещания:
- признание войны России против Украины войной против европейских ценностей;
- членство в Евросоюзе;
- помощь в восстановлении наших городов и сел.
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