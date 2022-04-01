Відповідну інформацію президент оприлюдни ввечері 1 квітня. Саме у цей день президентка Європарламенту відвідала Київ з офіційним візитом.

Зауважте Президентка Європарламенту Мецола вже в Києві і встигла зустрітись зі Шмигалем: про що говорили

Зеленський заявив, що візит Мецоли є важливим кроком

Візит Президентки Європарламенту Роберти Мецоли – важливий крок підтримки нашої держави та всіх наших людей. Вдячний, що ви на боці світла й добра щодо України,

– написав Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна дуже це цінує.

Президентки Європарламенту відвідала Київ: дивіться відео