"Нужны масштабные изменения в мобилизации": Зеленский встретился с Федоровым

Украинский лидер встретился с новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Чиновники определили первые приоритеты Министерства обороны.

Что известно о встрече Зеленского с Федоровым?

Президент объяснил, что в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта. В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны.

Михаил Федоров представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно происходит работа с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.

Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее,

– говорит Зеленский.

Он отметил, что Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами.

Зеленский отметил, что нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства.

Что сказал Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде?