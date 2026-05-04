Зеленский встретился с Фицо на саммите в Ереване

4 мая на полях саммита в Ереване Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо – словацким премьером. Они провели двусторонние переговоры.

Владимир Зеленский сообщил, что вместе со словацким коллегой обсудил сотрудничество в различных областях и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Об этом говорится в посту президента.

Смотрите также В Москву с приключениями: какая страна все же разрешила Фицо пролет в Россию

Что известно о встречах Зеленского и Фицо?

Также, по словам главы государства, они с Фицо договорились обменяться визитами в Киев и Братиславу. Команды начнут работать над графиком этих поездок.

Кроме того, политики коснулись и вопроса членства Украины в Европейском Союзе.

"Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это", – отметил президент.

Он также добавил, что Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

Встреча президента Украины и премьера Словакии: смотрите видео

Роберт Фицо на своей странице в Фейсбуке подтвердил встречу с Зеленским. Также он опубликовал фото, где вместе с украинским президентом.

Встреча Зеленского и Фицо / Фото с фейсбук-страницы словацкого премьера

Зеленский и Фицо помирились

2 мая Владимир Зеленский и Роберт Фицо провели телефонный разговор. Политики договорились сохранять сильные отношения между странами, даже если есть разногласия во взглядах.

Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку – в частности, за разблокирование пакета помощи ЕС и новых санкций против России.

Словацкий премьер подчеркнул, что никаких мирных договоренностей с Россией не может быть без согласия Украины. Он добавил, что Словакия заинтересована в стабильной и демократической Украине и поддерживает ее курс в ЕС, даже несмотря на политические разногласия.

Отметим, что это заявление Фицо является значительным изменением его риторики в отношении Украины. Ведь еще неделю назад он заявлял, что доверие между странами "очень нарушено и подорвано" из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Даже после возобновления его работы Фицо не советовал этому радоваться, а сказал, что "украинские обещания не весят ничего".

Почему Фицо вдруг изменил позицию по отношению к Украине

Журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо объясняет, что изменение отношения Роберта Фицо к Украине – это не эмоции, а расчет и политическая выгода.

Во-первых, у Фицо нет сильных союзников, как Виктор Орбан. Орбан ранее опирался на поддержку Дональда Трампа и мог позволить себе более жесткую позицию по отношению к ЕС. У Фицо такой поддержки нет, потому ему сложнее идти против Евросоюза. Поэтому он вынужден действовать осторожнее и искать компромиссы.

Во-вторых, внутренняя ситуация в Словакии нестабильна: власть там часто меняется, и Фицо понимает, что может снова проиграть выборы. Поэтому ему важно показывать результат и не обострять отношения там, где это невыгодно.

В-третьих, появился общий для Украины и Словакии фактор – венгерский вопрос. Новая политика в Венгрии больше сосредоточена на защите венгерских меньшинств за границей. Поэтому и Киев, и Братислава оказались в похожей ситуации. Теперь им выгоднее координировать действия и выступать вместе, чем конфликтовать между собой.

В-четвертых, есть конкретные практические интересы:

экономика – Словакия заинтересована в сотрудничестве и, в частности, военно-промышленных контрактах с Украиной;

безопасность – для Словакии выгодно, чтобы Украина была стабильной и стала частью ЕС (и потенциально НАТО), потому что это усиливает безопасность региона.

В итоге Портников считает, что многие споры между Украиной и Словакией были скорее политическими заявлениями для избирателей. Когда же возникают реальные интересы – безопасность, экономика и общие вызовы – Фицо переходит к более прагматичной и сдержанной позиции по отношению к Украине.