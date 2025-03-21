Зеленский встретился с президентом Чехии в Мощуне в годовщину освобождения села от оккупантов

Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел посетили Мощун в Киевской области в годовщину освобождения этого села от российских захватчиков. Бои за Мощун против врага имели важное значение для защиты Киева и всей страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение украинского президента в телеграмме.

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Зеленский встретился с президентом Чехии в Мощуне

Владимир Зеленский сообщил, что встретился с президентом Чехии Петром Павелом.

Сегодня мы начали день с Президентом Чехии Петром Павелом и нашу встречу в Мощуне в Киевской области, и это символическое место, очень памятное для всех нас в Украине,

– написал президент.

Он отметил, что бои за Мощун против российских оккупантов имели очень важное значение для защиты Киева, а значит – всего нашего государства.

Лидеры почтили память украинских защитников, погибших при обороне и освобождении Мощуна в 2022 году. Президенты осмотрели мемориал "Ангелы Победы", установлен на территории, где происходили решающие бои за Мощун.

Сегодня мы вместе почтили память наших павших воинов, которые боролись за свободу Украины, и поблагодарили всех героев, благодаря которым мы в украинском Киеве, в нашем независимом государстве. И это всегда так будет – независимость Украины мы обязательно сохраним независимость Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президенты Украины и Чехии посетили Мощун, где почтили память погибших воинов: смотрите видео

В Офисе Президента отметили, что Мощун стал одним из ключевых оборонительных рубежей Киева, где продолжались тяжелые бои в середине марта 2022 года. Вражеские силы страны-агрессора намеревались прорваться через село в столицу, используя маршрут Гостомель – Буча – Ирпень.

ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна 21 марта 2022 года.