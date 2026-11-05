"Европа должна быть за столом": Зеленский провел переговоры с Коштой

5 ноября Владимир Зеленский встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой для координации мер в сфере безопасности и евроинтеграции. Стороны обсудили вовлечение Европы в переговоры о гарантиях безопасности.

Как сообщил Зеленский в своем официальном телеграм-канале, особое внимание в ходе диалога было уделено подготовке к встрече в трехстороннем формате в Абу-Даби.

Какие подробности?

Украинская сторона проинформировала европейского чиновника о предварительных переговорах с американской стороной.

По словам Зеленского, Киев последовательно настаивает на обязательном присутствии европейских лидеров при выработке фундаментальных договоренностей.

Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает нашу позицию,

– подчеркнул он.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что США продолжают работать с Украиной и Россией над поиском путей для достижения продолжительного мира. По словам Кушнера, эти усилия соответствуют курсу президента США Дональда Трампа.

Закрытие переговорных кластеров до конца года

Еще одной важной темой переговоров стало продвижение Украины к вступлению в Евросоюз. Стороны согласовали намерение завершить работу по всем переговорным кластерам до конца текущего года, чтобы уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов.

В ходе встречи чиновники также рассмотрели новые идеи для существенного ускорения евроинтеграционного процесса. Президент Евросовета Антониу Кошта должен обсудить эти инициативы с Урсулой.