В ходе встречи лидеры государств предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Зеленский подчеркнул, что сейчас государства делают все необходимое для развития дружеских и тесных отношений.

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Какова цель встречи

В ходе переговоров украинский лидер также отметил важность солидарности Молдовы с народом Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.

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