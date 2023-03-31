В ходе встречи лидеры государств предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Зеленский подчеркнул, что сейчас государства делают все необходимое для развития дружеских и тесных отношений.
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Какова цель встречи
В ходе переговоров украинский лидер также отметил важность солидарности Молдовы с народом Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.
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