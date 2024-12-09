Российский оппозиционер, блогер Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что очень важно, что Трамп не отказался от трехсторонней встречи. Это стало весомым политическим шагом.

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Владимир Путин нервничает

Марк Фейгин считает, что встреча Зеленского и Трампа может означать первую консультацию о прекращении войны, которую Россия начала в Украине. В Кремле могут очень нервничать из-за этого.

Страны, которые были на открытии Собора Парижской Богоматери дружелюбно относятся к нашему государству, ведь Украина считается частью цивилизованного мира.

Благодаря стараниям Владимира Путина исторически сложилось так, что Россия чужая на этом празднике. Диктатор разрушает соборы, а не восстанавливает их,

– сказал российский оппозиционер.

Он предположил, что во время разговора Зеленского с Трампом были затронуты некоторые важные темы, которые являются принципиальными для Украины.

Обратите внимание! По информации СМИ, Макрон организовал встречу Зеленского и Трампа в Елисейском дворце перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери. Новоизбранный президент США, вероятно, не планировал участвовать в этом разговоре, но изменил решение по инициативе Макрона.

На встрече, возможно, обсуждали то, что любые мирные переговоры с Россией должны привести к невозможности возобновления войны.

Это можно сделать, введя иностранные войска на территорию Украины, чтобы образовалась демилитаризованная зона с гарантиями безопасности,

– высказался Марк Фейгин.

Однако, по его мнению, Путин не захочет согласиться на это, ведь он будет стремиться, чтобы война на территории Украины возобновилась после вероятных мирных переговоров.

Разговор с Трампом

Стало известно, что разговор Зеленского с Трампом и Макроном длился более 30 минут. По словам российского оппозиционера, этого времени вполне достаточно, чтобы обсудить важные вопросы.

Он отметил, что, возможно, состоялись также неофициальные встречи, где лидеры стран обсуждали ситуацию в Украине.

Это не в пользу России, ведь Путин ранее ставил ставку на победу Трампа, однако оказалось, что это была его большая ошибка. Новоизбранный президент США может создать много проблем для России, в частности повлиять на военную помощь, которую Кремлю выделяют партнеры,

– добавил Фейгин.